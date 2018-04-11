На Ставрополье проходят профилактические мероприятия с несовершеннолетними и студентами

На Ставрополье сотрудники полиции во взаимодействии с представителями органов муниципальной власти, отделов образования проводят профилактические мероприятия с несовершеннолетними и студентами.

Главная цель — противодействие экстримизму и терроризму, повышение правовой грамотности и популяризации здорового образа жизни.

Так, на центральной площади города Буденновска прошла акция «Движение — это жизнь». В рамках мероприятия 250 спортсменов — студенты кооперативного техникума и медицинского колледжа, а также сотрудники краевого центра специализированных видов медицинской помощи, приняли участие в легкоатлетическом кроссе. Соревнования проводились в целях популяризации физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни.

А для учащихся среднеобразовательной школы города сотрудники Межпоселенческого социально-культурного объединения и полицейские провели акцию «Моя Родина — Прикумье», направленную на противодействие идеологии терроризма и экстремизма.

Сотрудники полиции и представители Буденновской уголовно — исполнительной инспекции рассказали ребятам о видах экстремистских идеологий и о влиянии террористических организаций на общество, дали советы и предостережения о поведении в ситуациях, угрожающих жизни. Также учащимся продемонстрировали видеоролики, направленные на противодействие экстремизму и нейтрализацию угроз распространения экстремистских взглядов в молодежной среде.

В целях правового информирования и профилактики случаев мошенничества организаторы мероприятия вручили всем участникам профилактические памятки.