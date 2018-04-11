Памятную доску известному литературоведу установят в Петрозаводске

Церемония открытия пройдет в здании Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН.

17 апреля в 15.00 состоится открытие памятной доски Эйно Генриховичу Карху. Церемония пройдет в здании Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН (ул. Пушкинская, 11 здание).

Эйно Карху — известным литературовед, критик, переводчик, специалист по истории литературы Финляндии Карелии , финско-русским литературным связям, карельскому и финскому фольклору, доктор филологических наук.

За свою работу в КарНЦ РАН он опубликовал 15 книг и более 300 научных работ, заложивших основы систематического изучения истории финской литературы.

Он являлся членом Союза писателей СССР, Почётным доктором университета Йоэнсуу (Финляндия), членом Общества финской литературы ( Хельсинки ), общества «Калевала», общества поэта Эйно Лейно, Международного общества фольклористов.

Заслуженный деятель науки РСФСР, Заслуженный деятель науки Карельской АССР, лауреат Государственной премии Карельской АССР, лауреат Государственной премии Республики Карелия, Почётный гражданин Республики Карелия.