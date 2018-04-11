В двух дворах на Комитерна высадят почти полторы сотни молодых кустарников

Как сообщили в районном «Жилищнике», речь идет о дворовых территориях домов 32/5 и 21/2.

Так, по первому адресу появится четыре десятка саженцев сирени обыкновенной и одно деревце липы. Во дворе дома 21/2 и деревьев, и кустарников планируется к высадке больше. Там посадят по два десятка кустов жимолости татарской и можжевельника; полсотни саженцев спиреи Вангутта и 15 кустов ароматного чубушника. Также двор украсит три молодых дерева — ива белая, лох узколистный и сосна горная.

Напомним, растения в рамках программы дополнительного озеленения «Миллион деревьев» высаживают в середине апреля — начале мая, как только установится стабильно теплая погода. (иб)