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В двух дворах на Комитерна высадят почти полторы сотни молодых кустарников
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В двух дворах на Комитерна высадят почти полторы сотни молодых кустарников 

Управа района Лосиноостровский 53 минуты назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Как сообщили в районном «Жилищнике», речь идет о дворовых территориях домов 32/5 и 21/2.
Так, по первому адресу появится четыре десятка саженцев сирени обыкновенной и одно деревце липы. Во дворе дома 21/2 и деревьев, и кустарников планируется к высадке больше. Там посадят по два десятка кустов жимолости татарской и можжевельника; полсотни саженцев спиреи Вангутта и 15 кустов ароматного чубушника. Также двор украсит три молодых дерева — ива белая, лох узколистный и сосна горная.
Напомним, растения в рамках программы дополнительного озеленения «Миллион деревьев» высаживают в середине апреля — начале мая, как только установится стабильно теплая погода. (иб)
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