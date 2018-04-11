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Минфин рассказал о возможной поддержке попавшим под санкции компаниям
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Минфин рассказал о возможной поддержке попавшим под санкции компаниям 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти могут предоставить поддержку в виде краткосрочной ликвидности попавшим под санкции компаниям. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы взаимодействуем с компаниями, которые попали под санкции, безусловно, окажем им поддержку, будь то краткосрочная ликвидность или иные виды поддержки, которые в настоящее время прорабатываться. Когда финансовые потоки санкционных банков перекрываются, доступ к финансовым ресурсам ограничивается. И здесь государство в лице банков, в лице государства, может временно такую ликвидность предоставить, если это потребуется", — сказал Силуанов.
Он также добавил, что такая поддержка может предоставляться через банковские институты, в том числе через новый оборонный банк.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Россия должна поддержать отечественные компании в условиях внешнего давления.
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