Дети с ДЦП впервые напишут «Тотальный диктант» в Москве 

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила координатор «Тотального диктанта» в столичных школах Оксана Гамзина.
«В этом году «Тотальный диктант» напишут лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с ДЦП, с ограниченными физическими возможностями — это одна и та же площадка на базе школы-интерната №31. Она открытая, на нее может зарегистрироваться любой желающий (при соответствующем количестве оставшихся свободных мест). С просьбой провести «Тотальный диктант» в школе-интернате №31 для детей с такими нарушениями в этом году к нам обратились впервые», — сообщила О. Гамзина.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 г. в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Леонид Юзефович и другие.