Дети с ДЦП впервые напишут «Тотальный диктант» в Москве

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила координатор «Тотального диктанта» в столичных школах Оксана Гамзина.

«В этом году «Тотальный диктант» напишут лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с ДЦП, с ограниченными физическими возможностями — это одна и та же площадка на базе школы-интерната №31. Она открытая, на нее может зарегистрироваться любой желающий (при соответствующем количестве оставшихся свободных мест). С просьбой провести «Тотальный диктант» в школе-интернате №31 для детей с такими нарушениями в этом году к нам обратились впервые», — сообщила О. Гамзина.