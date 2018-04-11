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Михаил Исаев проверил дороги Саратова
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Михаил Исаев проверил дороги Саратова 

Новости Саратова 59 минут назад
Фото: Новости Саратова
Глава областного центра совершил инспекционный объезд города.
В среду 11 апреля Михаил Исаев осмотрел состояние дорожного полотна после схода снега. Особую критику у мэра вызвала улица Ипподромная. На нее в администрацию Саратова поступает много жалоб.
Исаев оценил дорогу на Ипподромной как «ужасную». Глава Саратова дал распоряжение начать здесь ямочный ремонт, после чего приступят к капитальному.
Уточняется, что на следующей неделе погодные условия позволят 16 специализированным бригадам начать восстановление полотна на магистралях. В плане у саратовских дорожников — ремонт 60 дорог. Кроме того, к 1 мая ресурсоснабжающие компании должны устранить последствия вскрышных работ и привести изрытые участки в должный вид.
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