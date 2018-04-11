Ни проехать, ни пройти

Самый центр города, кинотеатр Маяковского, муниципальный объект. Когда-то на эту площадку можно было проехать, теперь драгоценные места пустуют.

Дизайнерский шлагбаум с отвратительного вида бумажками на скотче сообщает о въезде по каким-то «спискам». Введены в обиход новые слова: «камерау» и «невидно».

Ещё один дизайнерский шлагбаум преграждает свободный проезд к налоговой инспекции Центрального района по адресу Октябрьская магистраль, 4/1.

По части периметра стоквартирного дома на Красном проспекте, 16 проходит городская улица Спартака. Свободно попасть на муниципальную улицу не получится.

Шлагбаумы возле здания Сибирского института управления (ранее СибАГС) по ул. Нижегородская, 6, появились со скандалом год назад. Горожане жаловались на отсутствие возможности проезда в частности к областному Арбитражному суду. Преграда продолжает действовать.

Перекрыт сквозной проезд за зданием Новосибирской государственной областной научной библиотеки по ул. Советская, 6.

Перенесёмся на Левый берег. Горнолыжный комплекс на Горской, здесь действует областная спортшкола по сноуборду. Свободно проезда нет ни к школе, ни вниз к реке.

Намертво замурованный шлагбаум в межквартальном проезде между домами 24 и 26 по проспекту Маркса. С проспекта не заехать ни в бассейн СибУПК, ни в многочисленные компании, которые расположены в зданиях на территории этого так называемого «студенческого городка».

Междворовой проезд возле дома 86 по ул. Максима Горького. Шлагбаум не даст доехать до маленького жилого дома номер 92, притаившегося внутри квартала.

Этот пост преграждает дорогу между Первомайским сквером и территорией гостиницы Центральная. Здесь организовали стоянку для клиентов гостиницы.

Ну а это преграда в межквартальном проезде за магазином «Универсам» по ул. Ленина, 10. Раньше здесь было свободное движение с ул. Урицкого на Советскую.

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