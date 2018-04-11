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В Печатниках прошло «космическое» мероприятие
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В Печатниках прошло «космическое» мероприятие 

Управа района Печатники города Москвы 58 минут назад
Фото: Марьинский вестник
В помещении библиотеки №132, расположенном на территории района Печатники, 11 апреля прошло мероприятие «На пыльных тропинках далеких планет…». Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры.
«Юных гостей ждал час познания и творчества, посвященный Всемирному дню авиации и космонавтики», — говорится в сообщении.
Напомним, библиотека №132 находится по адресу: улица Шоссейная, д.50 (детское отделение).
Мероприятие прошло на безвозмездной основе.
Телефон для связи: 8 (495) 354-36-38. (то)
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