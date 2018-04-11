В Печатниках прошло «космическое» мероприятие

В помещении библиотеки №132, расположенном на территории района Печатники, 11 апреля прошло мероприятие «На пыльных тропинках далеких планет…». Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры.

«Юных гостей ждал час познания и творчества, посвященный Всемирному дню авиации и космонавтики», — говорится в сообщении.

Напомним, библиотека №132 находится по адресу: улица Шоссейная, д.50 (детское отделение).

Мероприятие прошло на безвозмездной основе.

Телефон для связи: 8 (495) 354-36-38. (то)