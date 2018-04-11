Субботник в Дмитровском районе проведут 14 апреля

Жителей Дмитровского приглашают принять участие в массовом субботнике, который пройдет на территории района 14 апреля. Об этом сообщил глава управы Дмитровского района Юрий Фисенко.

— В первую очередь мы уберемся на территориях парков и храма. Маршрут субботника затронет и Аллею Славы, и прилегающую к храму блаженной Матроны Московской территорию, — рассказал Фисенко. — Маршрут будет пролегать по Ангарской улице, Карельскому бульвару, а также по улице Лобненской от улицы Софьи Ковалевской до Клязьминской. Необходимый инвентарь жителям района выдадут на месте.

Субботник начнется в 10.00. Активистов будут ждать у дома 11, корп. 3 по Клязьминской улице. (мю)