В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети России» в Тобольске полицейские встретились со школьниками

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети России» сотрудники полиции в школах города провели акцию «Я выбираю будущее».

Основные цели данного мероприятия — формирование у юных граждан ответственного отношения к своим поступкам и поведению, повышение уровня правовой грамотности, а также предупреждение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних.

За время проведения акции оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков тобольской полиции Лилией Чаленко проведено 7 профилактических мероприятий, которые посетили более 200 учеников. В ходе мероприятия правоохранители рассказали подрастающему поколению Тобольска информацию о том, что не существует «легких» и «безопасных» наркотиков, об ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также о страшных последствиях употребления психоактивных веществ.