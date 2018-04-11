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В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети России» в Тобольске полицейские встретились со школьниками
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В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети России» в Тобольске полицейские встретились со школьниками 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 57 минут назад
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети России» сотрудники полиции в школах города провели акцию «Я выбираю будущее».
Основные цели данного мероприятия — формирование у юных граждан ответственного отношения к своим поступкам и поведению, повышение уровня правовой грамотности, а также предупреждение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних.
За время проведения акции оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков тобольской полиции Лилией Чаленко проведено 7 профилактических мероприятий, которые посетили более 200 учеников. В ходе мероприятия правоохранители рассказали подрастающему поколению Тобольска информацию о том, что не существует «легких» и «безопасных» наркотиков, об ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также о страшных последствиях употребления психоактивных веществ.
Майор полиции Чаленнко рекомендовала ученикам соблюдать законодательство Российской Федерации, беречь себя, свое здоровье и быть законопослушными гражданами.
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