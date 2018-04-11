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Ребятам из Печатников показали презентацию, посвященную Международному дню движения сопротивления
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Ребятам из Печатников показали презентацию, посвященную Международному дню движения сопротивления 

Управа района Печатники города Москвы 58 минут назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Ребятам — воспитанникам ГБУ ЦСПСиД «Печатники» показали презентацию, посвященную Международному дню движения сопротивления. Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.
«Сегодня, 10 апреля, для детей, состоялась презентация, посвященная Международному дню движения сопротивления», — говорится в сообщении.
Напомним, Международный день движения сопротивления отмечается ежегодно 10 апреля и посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха. (то)
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