Челябинский депутат предложил ставить в домах приборы учёта за счёт поставщиков услуг

Поводом стали многочисленные жалобы горожан на то, что они вынуждены сами оплачивать дорогие общедомовые приборы, а также покупать счётчики в свои квартиры, тратиться на их поверку и замену каждые три — пять лет.

— Для пенсионеров, инвалидов, бюджетников это большая нагрузка на семейный бюджет, — считает Андрей Барышев. — Стоимость двух индивидуальных приборов учёта расхода горячей и холодной воды с установкой составляет от трёх до пяти тысяч рублей. Плюсом к этим расходам можно ещё смело прибавить ежегодное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Как в таких условиях выжить пенсионеру, у которого пенсия 10 тысяч рублей?

Согласно законопроекту, покупку, установку и поверку счётчиков будут оплачивать компании, которые поставляют в дома электричество, тепло, воду и газ. По мнению автора инициативы, на исполнение этого проекта не потребуется дополнительных средств из федерального бюджета, а регионы сэкономят деньги, которые можно направить на поддержку льготников при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Год назад ассоциация «Объединение управляющих многоквартирными домами Южного Урала» обратилась к Андрею Барышеву с просьбой разработать такие поправки в федеральный закон. Сейчас именно УК оказались ответственными за обслуживание общедомовых приборов учёта. Расходы на их работу входят в плату за содержание и ремонт дома. По мнению коммунальщиков, это сокращает возможности провести текущий ремонт домов.

— Мы поддерживаем инициативу Андрея Барышева, — рассказал 74.ru председатель ассоциации «Объединение управляющих многоквартирными домами Южного Урала» Владимир Кудряшов . — Необходимо установить механизм перехода прав собственности на общедомовые приборы учёта в пользу ресурсоснабжающих организаций. В этом случае будет реализован принцип «весы находятся у продавца». Ведь покупатели не приходят в магазин со своими весами. То же правило должно распространяться и на ресурсников, которые отвечают перед потребителями за качество и количество подаваемого ресурса, за достоверные измерения объёмов их потребления.

Владимир Кудряшов отметил, что в России уже есть такие прецеденты. Например, в Североморске управляющие организации и теплоэнергетики заключают договор, по которому именно ресурсоснабжающая организация будет обслуживать приборы учёта и вести мониторинг потребления тепла.

— К сожалению, это исключительный случай, — добавил Владимир Кудряшов. — На практике организации не заинтересованы в том, чтобы расчёты за ресурсы были справедливыми: чем больше потребляет дом, тем больше поступает средств населения в копилку ресурсников.

Ресурсники уверены, что такие меры неизбежно приведут к росту тарифов для жителей, потому что у компании появятся дополнительные расходы.

— Любая ресурсоснабжающая организация в первую очередь является регулируемой организацией, а это означает, что статьи расходов и их размер определяются государством, — объяснили в пресс-службе ПАО «Челябэнергосбыт» . — Тариф компенсирует только утверждённый уровень расходов. При этом ресурсоснабжающие организации не имеют иных собственных средств для их компенсации. Следовательно, расходы на установку, замену и содержание счётчиков, должны быть утверждены государством и компенсированы тарифом, что неизбежно приведёт к его росту для потребителя. Мы заинтересованы в корректном учёте электроэнергии и готовы принимать участие в вопросах установки, замены приборов учёта.

Энергетики считают, что такая работа может быть эффективной, если на государственном уровне продумать механизмы не просто замены приборов учёта, а установку современных систем, которые позволяют в автоматическом режиме снимать и передавать показания индивидуальных и общедомовых счётчиков. Они смогут контролировать качество электроэнергии, а также режимы ограничения её подачи должникам.

Ранее челябинцы пожаловались на то, что их счета за тепло выросли — жителям насчитали стоимость по нормативу, хотя в домах установлены общедомовые приборы учета. Кроме того, почтовые ящики горожан закидали листовками с информацией о том, что им нужна срочная поверка счётчиков. Так недобросовестные компании навязывают жильцам свои услуги.

В статье 13 ФЗ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» говорится, что собственники квартир в домах обязаны купить и установить приборы учёта потребления коммунальных ресурсов как индивидуальные, так и общедомовые за счёт собственных средств. В дальнейшем собственники квартир обязаны нести расходы на их содержание, поверку и замену.