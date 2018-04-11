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Си Цзиньпин оптимистичен по поводу экономики Китая
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Си Цзиньпин оптимистичен по поводу экономики Китая 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Глава КНР Си Цзиньпин выразил оптимизм по поводу экономики Китая, отметив, что страна обеспечит лучшую среду для внутреннего и иностранного предпринимательства и инвестиций, сообщает официальное информационное агентство Синьхуа.
Председатель КНР Си Цзиньпин
Ранее Си пообещал продолжить открывать экономику страны и снизить пошлины на ряд импортируемых товаров, включая автомобили. Он отметил, что экономическую глобализацию невозможно повернуть вспять. С такими заявлениями Си выступил на церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао (провинция Хайнань). Хотя большинство обещаний уже звучали ранее, комментарии Си способствовали росту фьючерсов на индексы США, доллара и азиатских акций. По словам председателя КНР, страна резко расширит доступ на рынки для иностранных инвесторов. Ранее на недостаточный доступ к рынкам жаловались торговые партнеры страны, в том числе США. Си пообещал, что Китай повысит лимит иностранной собственности в автомобильном секторе «как можно скорее» и активизирует принятие ранее объявленных мер по открытию финансового сектора. "В этом году мы значительно снизим пошлины на импорт автомобилей и в то же время снизим импортные тарифы на некоторые другие товары", — сказал Си. Как писали «Вести. Экономика», по итогам 2017 г. Китай занял второе место среди крупнейших экономик мира по экономическому развитию, заявил председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн. По словам чиновника, в 2017 г. ВВП Китая достиг 82,7 трлн юаней, что соответствует $12,2 трлн по обменному курсу на 31 января прошлого года. «По этому показателю мы отстаем от первой экономики мира — США — на $7 трлн, но превосходим третью экономику мира — Японию — на те же $7 трлн. Мы продолжаем занимать второе место среди мировых экономик, что отнюдь не просто», — заявил Хэ Лифэн.
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