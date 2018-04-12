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В Химках подтопило целый квартал
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В Химках подтопило целый квартал 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Для жителей Химок весеннее потепление обернулось настоящей катастрофой. Вода начала затапливать новый жилой квартал. Залитыми оказались дворы, подземные парковки и подвалы. Почему ливневая канализация не справилась с нагрузкой? И кто теперь будет возмещать ущерб?
Это было похоже на стихийное бедствие: поток из смеси воды и глины хлынул в подвал жилого дома и затопил подземную парковку. Люди в панике спасали свои машины. Старому «Мерседесу» не повезло, он не завелся. По его колесам можно легко определить, какой был уровень воды. Параллельно размыло дорогу во дворе и затопило подвалы соседнего строящегося дома.
30-сантиметровый слой глины и песка занесло сюда с огромным потоком воды. Техника по откачке работала всю ночь, но вода на паркинг продолжает поступать.
Из-за потепления в лесу — он через дорогу от квартала — начал активно таять снег. Вода по уклону стала стекать в сторону жилых домов. Ливневая канализация не справилась с потоком. Жители говорят, виновата не природа, а люди.
"На стадии строительства, когда мы только смотрели парковочные места, тут были подтопления примерно на метр. Мы спросили у застройщика, в чем проблема, и будет ли она решена. Нам обещали, что будут дренажные системы", — рассказывает Александр Чепуркин.
В офисе застройщика съемочной группе не открыли, а вот инженера управляющий компании отыскать все-таки удалось.
"Мы как управляющая компания никак с этим не могли справиться нашими силами. Мы связались со всеми структурами, поставили мотопомпы, потом притащили огромную мотопомпу. Все, что мы могли сделать, мы сделали", — объясняет главный инженер Артем Рысенков.
Всю воду, которая в течение нескольких часов поступала на паркинг, коммунальщики при помощи шлангов и рукавов просто взяли и перенаправили в другую часть жилого комплекса. Теперь здесь непроходимое море, в соседних таунхаусах затоплены подвальные помещения.
Вода течет и на соседние дачные участки. В администрации считают, что все из-за того, что застройщики микрорайона ошиблись в расчетах.
"В виду того, что система водоотведения не рассчитана на такой объем, произошло подтопление. Также помимо этого застройщиком нарушены технические условия, выданные «Каналом имени Москвы» по водоотведению и строительству очистных сооружений", — объясняет Валерий Харитонов, начальник управления ЖКХ администрации городского округа Химки.
Администрация собирается подавать на застройщика иск в суд. За чей счет будут восстановлены подземные парковки, пока непонятно, ведь машиноместа уже в собственности жильцов.
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