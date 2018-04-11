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Субботник в Восточном Дегунине пройдет 14 апреля
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Субботник в Восточном Дегунине пройдет 14 апреля 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
На территории района Восточное Дегунино 14 апреля пройдет субботник. Принять участие в уборке приглашаются все желающие. Об этом сообщила начальник отдела ЖКХ и благоустройства районной управы Галина Питонова.
— Сбор участников субботника — в 10.00 на Аллее Славы у дома 6а по Дубнинской улице, — рассказала Питонова. — Маршрут пройдет от Дубнинской улицы до дома 26 по улице 800-летия Москвы.
Она также добавила, что весь необходимый инвентарь для уборки жителям района выдадут на месте. Отметим, что следующий субботник в Восточном Дегунине состоится 21 апреля. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
В одной из библиотек Восточного Дегунина с познавательной лекцией выступят сотрудники Мосприроды На участке Яхромской улицы отремонтировали дорожное покрытие На Дубнинской демонтировали поврежденную стойку с дорожным знаком
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