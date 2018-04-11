Субботник в Восточном Дегунине пройдет 14 апреля

На территории района Восточное Дегунино 14 апреля пройдет субботник. Принять участие в уборке приглашаются все желающие. Об этом сообщила начальник отдела ЖКХ и благоустройства районной управы Галина Питонова.

— Сбор участников субботника — в 10.00 на Аллее Славы у дома 6а по Дубнинской улице, — рассказала Питонова. — Маршрут пройдет от Дубнинской улицы до дома 26 по улице 800-летия Москвы

Она также добавила, что весь необходимый инвентарь для уборки жителям района выдадут на месте. Отметим, что следующий субботник в Восточном Дегунине состоится 21 апреля. (мю)