Школьник из Хорошевки стал победителем фестиваля патриотической песни «Офицеры России»

В большом концертном зале правительства Москвы состоялся грандиозный заключительный гала-концерт 10-го юбилейного Московского фестиваля детской патриотической песни на премию «Офицеры России». Одним из победителей фестиваля стал ученик школы № 1409 Артем Скосарев.

— Наш фестиваль — это поистине уникальное событие не только в плане патриотического воспитания, но и культурной жизни страны. Общероссийская организация «Офицеры России» на протяжении 10 лет проводит масштабное музыкально-патриотическое мероприятие, основная цель которого — выявление и всемерная поддержка талантливой молодежи и повышение эффективности патриотического воспитания населения, — отметила руководитель проекта Сабина Цветкова.

Ежегодно во всех административных округах столицы проводятся отборочные туры фестиваля, в которых участвуют более 800 творческих коллективов. За 10 лет в Московском фестивале детской патриотической песни приняло участи более 15 тыс. участников. (то)