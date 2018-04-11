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Школьник из Хорошевки стал победителем фестиваля патриотической песни «Офицеры России»
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Школьник из Хорошевки стал победителем фестиваля патриотической песни «Офицеры России» 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В большом концертном зале правительства Москвы состоялся грандиозный заключительный гала-концерт 10-го юбилейного Московского фестиваля детской патриотической песни на премию «Офицеры России». Одним из победителей фестиваля стал ученик школы № 1409 Артем Скосарев.
— Наш фестиваль — это поистине уникальное событие не только в плане патриотического воспитания, но и культурной жизни страны. Общероссийская организация «Офицеры России» на протяжении 10 лет проводит масштабное музыкально-патриотическое мероприятие, основная цель которого — выявление и всемерная поддержка талантливой молодежи и повышение эффективности патриотического воспитания населения, — отметила руководитель проекта Сабина Цветкова.
Ежегодно во всех административных округах столицы проводятся отборочные туры фестиваля, в которых участвуют более 800 творческих коллективов. За 10 лет в Московском фестивале детской патриотической песни приняло участи более 15 тыс. участников. (то)
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