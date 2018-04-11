Не справившийся с банкоматом пьяный житель Ижевск сообщил о минировании банка

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске вынесли приговор 30-летнему мужчине за ложное сообщение о минировании банка. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Согласно показаниям осужденного, 22 сентября 2017 года он проснулся с сильным похмельем из-за чего в течение дня несколько раз ходил в ларек за пивом. Когда закончились деньги, он решил сходить в банк, чтобы снять деньги с карты. Но так как он уже был сильно пьян, выполнить операцию в банкомате не смог, из-за чего сильно разозлился на сотрудников банка и решил их напугать. Подошел к оператору и сообщил о готовящемся взрыве в помещении банка.

«В результате умышленных преступных действий осужденного было нарушено нормальное функционирование государственных учреждений, отвлечены силы правоохранительных органов и служб, которые призваны оказывать помощь гражданам, затронуты интересы частных лиц» — говорится в сообщении суда.

Ижевчанину назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 7 месяцев 27 дней. Также его обязали возместить материальный ущерб в сумме 9245 рублей 45 копеек.