Катунинский приют для собак пытается найти новый дом

Приют для собак в Катунино существует уже более десяти лет. Сейчас судьба приюта находится под угрозой — приют вынужден летом покинуть занимаемое помещение по предписанию надзорных органов. При этом альтернативных мест для приюта пока что нет.

На областном собрании депутатов руководитель Архангельской фракции ЛДПР Сергей Пивков сообщил, что катунинскому приюту для собак придется переезжать. Об этом стало известно в конце марта. Отдельно он отметил, что «переезд одинаково позитивно воспринимается как местными жителями, так и любителями животных».

— Для нас вынужденный переезд сродни катастрофе, — пишут волонтеры приюта в социальных сетях. — Сами представьте — перевезти огромное количество собак, 250 живых существ, инвентарь, запасы, а также разобрать и вновь собрать вольеры, хозпостройки — всё это потребует колоссального вложения сил, времени и средств.

По словам Пивкова, жители Катунино не могут мириться с таким соседством. К приютским собакам постоянно прибегают другие, начинают лаять и шуметь. Якобы доходит и до нападений на людей.

Волонтеры приюта уже объявили о поиске помощи для переезда. Им потребуется рабочая сила для демонтажа и сборки вольеров, транспорт для перевоза собак и вещей, инструменты и мешки. Силами волонтеров придется перевести 250 собак на новое место, а с ними еду, миски, вольеры, хозяйственные постройки.

Но больше всего приют нуждается в новом участке. Если он не будет найден, всех 250 собак придется выпустить на улицу. О потенциально новом месте, расположенном в промзоне Архангельска сообщил Пивков на собрании депутатов, но у приюта нет средств на его покупку.

— Участок, который найден, коммерческий, предприниматели хотят его продать. У приюта, я так понимаю, денег на это нет, и мы ищем бесплатные варианты. Он не то чтобы отпал, его рассматривает приют, он нравится по территории и инфраструктуре, но он платный, — рассказал Пивков.

Приют для собак в Катунино открылся в 2007 году. Сейчас в нем проживают более 200 собак. Приют частный и существует за счет пожертвований неравнодушных людей.