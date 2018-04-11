«На сегодня у нас нет обращений предпринимателей по переходу на онлайн-кассы»

«Переход на онлайн-кассы с 1 июля 2017 года был достаточно болезненным для предпринимательского сообщества. В апреле–мае 2017 года нами был проведен анализ возникающих у предпринимателей вопросов по онлайн-кассам. Сформированные на основе обращений предпринимателей предложения по смягчению закона были направлены в адрес уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова и президента общероссийской общественной организации „Деловая Россия“ Алексея Репика.

Михаила Мишустина. Совместно с аппаратом уполномоченного при президенте РФ и областной налоговой инспекцией был создан штаб по работе с предпринимателями, где давались разъясняющие консультации и велся прием звонков по „горячей линии“. Мы провели десятки выездов в районы области, встречались с предпринимателями, разъясняли законодательные нормы, принимали обращения. Дважды проводилось совещание с региональными уполномоченными на федеральном уровне под руководством бизнес-омбудсмена Бориса Титова и руководителя УФНС РФ

Тем предпринимателям, кто оплатил кассовые аппараты, но не успел получить и установить их до 1 июля, был согласован переходный период с более мягкими сроками, что позволило снизить градус напряженности и остановить резкие скачки цен на ККТ. В итоге те, кто попадал в первую волну установки он-лайн касс, а это предприниматели, работающие на общей системе налогооблажения, благополучно перешли на кассовые аппараты.

Нами также была проведена большая работа по установлению критериев перечня труднодоступных мест. Напомню, что в соответствии со ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ „О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использование электронных средств платежа“, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях, вправе не применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем. В декабре 2016 года правительством Нижегородской области был утвержден такой перечень труднодоступных территорий региона. Однако при этом не были установлены основания для включения в перечень того или иного населенного пункта. В итоге в Перечень вошли достаточно крупные и развитые территории и не попали мелкие деревни.

Данная проблема была поднята мной на координационном совещании с руководителями ТОФОИВ, действующих на территории области. По итогам совещания было дано поручение министерству промышленности , торговли и предпринимательства Нижегородской области разработать проект перечня критериев для отнесения территорий к категориям труднодоступных и отдаленных местностей Нижегородской области. В октябре 2017 года подготовленный перечень в рамках оценки регулирующего воздействия прошел экспертную оценку аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, а также предпринимательского сообщества региона. Была выработана правовая позиция по корректировке проектируемых критериев. Все замечания были приняты в министерстве, перечень утвержден с формулировками, предложенными аппаратом уполномоченного.

На сегодняшний день у нас в работе нет обращений предпринимателей, связанных с проблемами перехода на онлайн-кассы. Но хотелось бы отметить, что несмотря на снижение напряженности общественные бизнес-организации продолжают просветительскую работу по внедрению онлайн-касс, поскольку ожидается еще вторая и третья волна переходов.

По данным „Деловой России“, в Нижегородской области в 2017 году в связи с переходом розничного бизнеса со старых кассовых аппаратов на новые было зарегистрировано 33 тысячи онлайн-касс.

13 февраля 2018 года в Нижнем Новгороде в рамках федерального образовательного проекта „Деловой России“, состоялся бесплатный семинар для предпринимателей из сферы торговли и общественного питания „Вторая волна 54-ФЗ: особенности перехода на онлайн-кассы“.

В этом году с 1 июля на онлайн-кассы должны перейти индивидуальные предприниматели, которые работают на системах ЕНВД и патент. На семинаре им рассказали, как зарегистрировать онлайн-кассу, максимально снизить затраты и избежать штрафов.

Кроме того, мы договорились о взаимодействии в этом вопросе с новым руководителем региональной налоговой службы Большаковым Виктором Алексеевичем и готовы давать совместные консультации предпринимателям. Но рассчитываем также, что и сами предприниматели не будут тянуть до последнего и подготовятся к переходу заранее».

Фото: омбудсмен-нн.рф.