Жириновский призвал снизить НДС

«Можно начать снижать НДС, — сказал он. — И медленно замещать его налогом с продаж. Тем самым мы усилим наше машиностроение, создадим новые рабочие места. Будет больше доходов и лучше заработает потребительский рынок».

По словам Владимира Жириновского, в России также необходимо построить мусороперерабатывающие заводы, причём не обязательно в центре страны. «У нас такая огромная страна. Давайте вывозить мусор туда, где никто не живёт. Можно вывозить его в тундру», — сказал он.

Комментируя международную обстановку, Владимир Жириновский призвал прекратить панику, связанную с возможным ударом США по Сирии . «Никакой войны не будет, никакой опасной черты нет, — подчеркнул он. — Арабов жалко, турок, курдов. Там будут гибнуть люди».

При этом, по мнению парламентария, международные отношения обостряются, потому что США слабеют. «Если страна такая сильная и богатая, зачем же ракеты „расчехлять“? Наслаждайтесь своим богатством!» — сказал Владимир Жириновский.

Завершая выступление, Владимир Жириновский подчеркнул, что «у нас лучшая страна, лучшие депутаты, лучшие губернаторы, лучшие министры и лучший президент». «Нужно гордиться Россией, любить Россию в себе, а не себя в России», — заявил он.