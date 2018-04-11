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Швейцария защитит свои компании от последствий санкций США против России
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Швейцария защитит свои компании от последствий санкций США против России 

ТАСС 25 минут назад
ЖЕНЕВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Санкции, введенные США 6 апреля в отношении ряда российских фирм и физических лиц, могут затронуть компании Швейцарии, и ее власти сейчас работают над тем, чтобы оказать им поддержку. Об этом заявил в среду ТАСС официальный представитель швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.
"Швейцарские власти приняли к сведению новые санкции США против российских граждан и компаний", — отметил он. «Хотя эти меры не направлены против Швейцарии и не имеют юридического воздействия в Швейцарии, они могут иметь экономические последствия для швейцарских компаний, — пояснил Майенфиш. — Швейцарские власти работают над тем, чтобы предотвратить нежелательное воздействие санкций США и поддержать затронутые [этими действиями] швейцарские компании».
Отвечая на вопрос о том, продолжит ли Берн развивать экономические отношения с Россией, Майенфиш отметил: «Швейцария и Россия поддерживают хорошие экономические отношения и участвуют в регулярном диалоге на различных уровнях об углублении этих отношений».
SECO структурно входит в Федеральный департамент (министерство) экономики, образования и науки Швейцарии, являясь федеральным правительственным центром экспертизы по всем существенным вопросам, относящимся к экономической политике.
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