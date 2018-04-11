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Печется о безопасности. Минздрав Удмуртии объяснил, зачем увольняет медиков-инвалидов
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Печется о безопасности. Минздрав Удмуртии объяснил, зачем увольняет медиков-инвалидов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В министерстве здравоохранения Удмуртской Республики прокомментировали информацию об увольнении из городской больницы № 6 медработников, имеющих группу инвалидности.
В сообщении говорится, что в течение нескольких лет Гострудинспекция проводила плановые проверки, было выдано предписание о создании безопасных условий труда. Уведомление об увольнении получили 29 сотрудников учреждения, которые «работают во вредных условиях труда». Всем им предложили вакантные места, 14 человек не согласились оставить работу.
Отметим, что сами медики заявили о несоответствии вакансий их квалификации: так одной из медсестер якобы предложили стать уборщицей.
Напомним, в случае отказа руководство больницы грозит уволить сотрудников по статье. Персонал уже обратился в межрегиональный профсоюз работников здравоохранения «Действие». Его сопредседатель Андрей Коновал уверен, что действия руководства медучреждение незаконны, скорее всего оно стремится таким образом оптимизировать штат. Профсоюз уже поддержал удмуртских врачей и намерен подготовить обращение к главе республики Александру Бречалову.
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