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Страны ЕАЭС сблизили позиции по проекту договора о пенсионном обеспечении
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Страны ЕАЭС сблизили позиции по проекту договора о пенсионном обеспечении 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Проект договора о пенсионном обеспечении на пространстве Евразийского экономического союза близок к согласованному варианту. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе экономической комиссии по итогам заседания Консультативного комитета по вопросам социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности трудящихся государств — членов ЕАЭС.
Этот документ, подчеркнул на заседании член коллегии по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков, «обеспечит в полной мере реализацию одной из основополагающих свобод евразийского интеграционного объединения — возможность, работая в любой из стран ЕАЭС, получить и реализовать право на пенсию. Поэтому его скорейшее принятие является приоритетным направлением работы комиссии и государств — членов союза».
Участники заседания Консультативного комитета рассматривали и механизмы реализации проекта договора. Дело в том, что продолжается работа и над проектом порядка по применению договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС. Принято решение активизировать эту работу «с учетом необходимости начала его действия с даты вступления в силу договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС», — отметили в пресс-службе.
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