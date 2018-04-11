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В Госдуме заявили, что РФ делает все, чтоб урегулировать ситуацию в Сирии
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В Госдуме заявили, что РФ делает все, чтоб урегулировать ситуацию в Сирии 

РИА Новости 11 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия предпринимает все политико-дипломатические и военные меры превентивного характера, чтобы урегулировать ситуацию в Сирии, заявил зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Он подчеркнул, что эти ракеты будут «хорошие, новые и „умные“.
»Наша страна предпринимает все политико-дипломатические методы для урегулирования ситуации, военные методы превентивного характера. Никто США не наделял функциями жандарма, и они должны объективно разобраться в сложившейся ситуации", — заявил Швыткин РИА Новости.
Говоря о заявлении президента США Дональда Трампа, политик усомнился в его адекватности.
"Нужно понимать, что здравомыслящий человек такие вещи не может говорить, понимая, что мир подходит к опасной черте, к точке невозврата… Психически ненормальный человек может такое делать, это может привести к непредсказуемым последствиям", — заявил он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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