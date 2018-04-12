Владелец незаконной ярмарки в Симферополе согласился снести павильоны

СИМФЕРОПОЛЬ , 12 апр — РИА Новости Крым . Владелец незаконной ярмарки в районе Московского кольца в Симферополе обязался самостоятельно демонтировать нестационарные торговые объекты в ближайшую неделю. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник отдела советников и помощников главы местной администрации Ярослав Селютин.

По его словам, снос четырех десятков павильонов уже начат.

"Принято постановление о демонтаже. Собственник выставочно-ярморочного комплекса обязался самостоятельно демонтировать объекты. В адрес управления торговли было направлено гарантийное письмо. Порядка 40 бутиков из металлопрофиля будет снесено", — сказал Селютин.

Ранее сообщалось о решении снести в Симферополе 32 нестационарных торговых объекта, собственники которых либо не установлены, либо они размещены без согласования с муниципалитетом и 106 нестационарных объектов в виде металлических гаражей, парковочных блокираторов, т.д.