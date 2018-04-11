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Реализацию «мусорной» реформы обсудили на круглом столе в Москве
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Реализацию «мусорной» реформы обсудили на круглом столе в Москве 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В заседании приняли участие представителями федеральных профильных ведомств, сообщил корреспондент «360».
В настоящее время по России идет отбор региональных
операторов-компаний, которые должны контролировать все этапы процесса обращения с мусором: от его сбора до утилизации. Они отбираются на конкурсной основе на срок не менее 10 лет. В 45 субъектах страны уже выбрали 90 региональных операторов, в некоторых они уже начали работать. За тем, чтобы к работе с отходами по новой схеме приступили во всех регионах, следят на федеральном уровне.
31 декабря на территории все субъектов РФ должны быть отобраны и приступить к деятельности региональные операторы. Мы обратились в генеральную прокуратуру с просьбой проверить те субъекты Федерации, в которых мы видим риски затягивания этих процедур
Андрей Чибис, председатель фед. штаба по совершенствованию законодательства в области обращения с отходами.
На круглом столе обсудили переход на новую систему утилизации мусора, в том числе и в Подмосковье. Министр экологии и природопользования региона Александр Коган рассказал, как реализуется федеральная программа. Сейчас в области активно закрывают старые полигоны и намерены приступить к строительству современных комплексов по сортировке и переработке отходов. Главной задачей для региональных властей является создание мощности для переработки органики, так как к 2020 году в Московской области захоранивать ее будет запрещено.
Мы готовы к тому, чтобы начинать уже строить. У нас все земельные участки готовы, у нас в программе есть подведение инфраструктуры всей: дорог, электричества, газа к тем земельным участкам, которые передаются
— Александр Коган, министр экологии и природопользования региона.
В ходе круглого стола состоялось награждение победителей медиаконкурса среди СМИ «Чистая страна». Свои награды за освещение реализации реформы по обращению с отходами получили представители региональных и федеральных СМИ. В том числе победителем в номинации «Лучший видеосюжет» стал телеканал «360».
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