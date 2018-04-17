Ещё
В Новосибирске пропала школьница в красной шапке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новосибирске пропала школьница в красной шапке 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Волонтёры попросили помощи в поиске 14-летней Екатерины Москалец, которая пропала в Ленинском районе Новосибирска.
По информации поискового отряда «Лиза Алерт», девушка пропала 13 апреля — она сбежала от матери по пути домой.
«Будет только информационный поиск и распространение информации. При поступлении свидетельств будем их проверять. Это неоднократный рецидив, и после того как девушка будет найдена, её определят в социально-реабилитационный центр. Мы предполагаем, что она может находиться в крупных торговых центрах или местах массового скопления людей, где неравнодушные могут оказать ей финансовую помощь», — рассказал корреспонденту НГС руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.
Как сообщается в ориентировке волонтёров, рост пропавшей — 170 см, у неё худощавое телосложение, тёмные волосы, голубые глаза. В день исчезновения Екатерина Москалец была одета в красное драповое полупальто, синие джинсы. На ногах были белые кроссовки, на голове — красная шапка. Также, по данным волонтёров, девушка может носить при себе рюкзак.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Виктории, волонтёры просят сообщать на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8–800–700–54–52 (бесплатно по России) и в полицию по телефонам 02, 102.
На прошлой неделе благополучно завершились поиски 24-летней Виктории Гетман, которая пропала на площади Маркса по дороге домой.
ngs.ru: последние новости
Абоненту «золотого» номера МТС не разрешили его забрать и заблокировали симку 10-летнюю девочку некому привезти в Новосибирск из Таиланда — ее родители оказались в тюрьме Трущобы стёрли с карты
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю135
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа164
Крымский мост потроллил Украину152
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой83
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма126
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
03:10
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
Шоу-бизнес
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
02:56
Россияне закупились котами после обвала рубля
Личный счет Экономика
00:44
Суд оправдал Лесли и Рыбку по одному из дел
Происшествия
01:32
Под Ростовом при задержании погиб главарь ячейки ИГ
Происшествия
00:26
В столице открыли памятник огнеборцам
Новости Москвы
00:20
Почему Маск не договорился с «Космотрансом»
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение