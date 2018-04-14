В Новосибирске пропала 16-летняя девушка в чёрном

В Калининском районе Новосибирска пропала 16-летняя девушка.

Как сообщается на странице поискового отряда «Маяк», в воскресенье, 8 апреля, Вера Шкилева вышла из дома по ул. Новоуральской в Калининском районе (п. Пашино) и с тех пор о ней ничего не известно.

Рост девушки 165 см, волосы темно-русые ниже плеч, одета была в черную куртку с розовым подкладом и черные джинсы, на ногах — тоже черные кроссовки. Обладающих информацией о местонахождении девушки просят сообщить по единому номеру экстренных служб 112, или номеру телефона поискового отряда, указанному в ориентировке.