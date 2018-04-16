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В Новосибирске пропала 13-летняя девочка: ушла в школу и не вернулась
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В Новосибирске пропала 13-летняя девочка: ушла в школу и не вернулась 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» сообщил, что 14 апреля ушла из дома в Заельцовском районе Новосибирска и не вернулась Лилия Селезнева, 2004 года рождения. Девочку разыскивают волонтеры и полиция.
Была одета в короткую серую куртку, черные джинсы и черные кроссовки, с собой был темно-синий рюкзак с белыми ромашками. Рост девочки 162 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темно-русые ниже плеч.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения пропавшей, волонтеры просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номера «ДоброСпас-Новосибирск»: 8-903-904-6585, 8-953-887-1777, 8-951-387-0758.
Ранее НГС уже сообщал о пропавшей 8 апреля Вере Шпилевой, 2002 года рождения, которая до сих пор не найдена.
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