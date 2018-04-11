В Новосибирске нашли пропавшего подростка в куртке с капюшоном 

В Новосибирской области завершились поиски 14-летнего Романа Атрохова, который пропал 9 апреля из дома в Ленинском районе Новосибирска.
О том, что подросток нашёлся живым, сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
«Благодаря грамотным действиям координатора поиска и содействия людей из круга общения подростка, молодой человек найден живым и передан полиции и матери», — рассказал корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.
На прошлой неделе благополучно завершились поиски 13-летней Оксаны Пономарёвой и 14-летней Дарьи Кузьминой — волонтёры отыскали подростков и отправили их к родителям.