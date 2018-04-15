Ещё
Пропавший мужчина со шрамом на щеке найден в Новосибирске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пропавший мужчина со шрамом на щеке найден в Новосибирске 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня в Новосибирске нашёлся 48-летний Константин Войтов, который 10 апреля ушёл из дома в Ленинском районе Новосибирска и исчез.
Среди особых примет мужчины поисковики называли два шрама: один на левой щеке, другой на правой руке.
«Был найден благодаря распространению информации в сети. Люди передали информацию родственникам. Те связались с сыном. Он поехал на место и обнаружил там отца. Объяснения его пока спутанные. Родные пережили несколько тревожных дней и сейчас просто рады тому, что их близкий человек дома. В полицию поедут завтра», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских в переписке в соцсети «ВКонтакте».
Вчера волонтёры из отряда «Лиза Алерт» нашли в Новосибирске пропавшую неделю назад 24-летнюю Викторию Гетман с тату и тоннелями в ушах, которая пропала по дороге с работы домой.
ngs.ru: последние новости
Судья по объявлению: 100 тысяч горожан отправят судить убийц и бандитов Над Новосибирском замечено неподвижное облако в форме летающей тарелки «Как бы не повторилась "Зимняя вишня"»: в новосибирских «Сандунах» нашли нарушения
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак угодила в громкий скандал117
Кого коснутся новые антироссийские санкции235
Захарова прокомментировала введение новых санкций135
Рыбке настал конец235
Золотые слитки пробили дно самолета в Домодедово231
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение