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Пропавшая 16-летняя девушка найдена в Новосибирске спустя месяц
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Пропавшая 16-летняя девушка найдена в Новосибирске спустя месяц 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске найдена 16-летняя Светлана Полевских — розыск закончился через месяц после её пропажи.
«Найдена была эта девушка вчера в Советском районе сотрудниками полиции. Сейчас с ней работают педагоги, и также сотрудники ПДН занимаются с ней», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Волонтёры народной дружины «Феникс» объявили Светлану в розыск 24 апреля — вместе с двумя другими пропавшими подростками 14-летним Евгением Мальцевым и 16-летней Анной Зюбановой. Все дети пропали в разное время.
О Светлане было известно, что она исчезла 16 марта, последний раз её видели на Рассветной, 10/2.
Также в «Феникс» сообщает, что Евгений Мальцев уже найден, а поиск Анны продолжается.
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