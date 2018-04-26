Пропавшая 16-летняя девушка найдена в Новосибирске спустя месяц

Новосибирске найдена 16-летняя Светлана Полевских — розыск закончился через месяц после её пропажи.

«Найдена была эта девушка вчера в Советском районе сотрудниками полиции. Сейчас с ней работают педагоги, и также сотрудники ПДН занимаются с ней», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Волонтёры народной дружины «Феникс» объявили Светлану в розыск 24 апреля — вместе с двумя другими пропавшими подростками 14-летним Евгением Мальцевым и 16-летней Анной Зюбановой. Все дети пропали в разное время.

О Светлане было известно, что она исчезла 16 марта, последний раз её видели на Рассветной, 10/2.

Также в «Феникс» сообщает, что Евгений Мальцев уже найден, а поиск Анны продолжается.