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Мужчина со шрамом на щеке загадочно пропал в Ленинском районе Новосибирска
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Мужчина со шрамом на щеке загадочно пропал в Ленинском районе Новосибирска 

ngs.ru 28 минут назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске ищут 48-летнего Константина Войтова — 10 апреля он ушёл из дома на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска и пропал.
«Человек просто вышел из дома и всё, пока что не найден, — рассказали корреспонденту НГС в новосибирском поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». — Сейчас идут прозвоны больниу, моргов. Мужчина вышел в неизвестном направлении».
Волонтёры уточнили, что раньше мужчина не пропадал.
Согласно ориентировки «Лиза Алерт» рост Константина Войтова — около 175 сантиметров, телосложение крупное, глаза тёмно-карие, короткая стрижка, волосы тёмные с проседью. Из особых примет — два шрама, один на левой щеке, другой на правой руке.
В день пропажи Константин Войтов был одет в красную куртку, чёрно-серую шапку в полоску, камуфляжные штаны и коричневые ботинки.
Всех, кому известно что-либо о месте нахождения Раисы Стещенко, просят позвонить в полицию или связаться с волонтерами «Лиза Алерт».
Недавно в Новосибирске нашли пропавшую 24-летнюю Викторию Гетман — девушка пропала по дороге с работы домой и не выходила на связь с родственниками больше недели.
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