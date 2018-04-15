Мужчина со шрамом на щеке загадочно пропал в Ленинском районе Новосибирска

Новосибирске ищут 48-летнего Константина Войтова — 10 апреля он ушёл из дома на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска и пропал.

«Человек просто вышел из дома и всё, пока что не найден, — рассказали корреспонденту НГС в новосибирском поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». — Сейчас идут прозвоны больниу, моргов. Мужчина вышел в неизвестном направлении».

Волонтёры уточнили, что раньше мужчина не пропадал.

Согласно ориентировки «Лиза Алерт» рост Константина Войтова — около 175 сантиметров, телосложение крупное, глаза тёмно-карие, короткая стрижка, волосы тёмные с проседью. Из особых примет — два шрама, один на левой щеке, другой на правой руке.

В день пропажи Константин Войтов был одет в красную куртку, чёрно-серую шапку в полоску, камуфляжные штаны и коричневые ботинки.

Всех, кому известно что-либо о месте нахождения Раисы Стещенко, просят позвонить в полицию или связаться с волонтерами «Лиза Алерт».

Недавно в Новосибирске нашли пропавшую 24-летнюю Викторию Гетман — девушка пропала по дороге с работы домой и не выходила на связь с родственниками больше недели.