Агентство Moody's отозвало кредитные рейтинги UC Rusal

Американское рейтинговое агентство Moody’s сообщило в среду, что отзывает «все кредитные рейтинги» UC Rusal и ее дочерней компании, Rusal Capital, передает Financial Times . Последний раз Moody’s подтверждало рейтинг UC Rusal в сентябре 2017 г. на уровне Baa3 с положительным прогнозом.

В заявлении Moody’s не упоминаются санкции США , введенные против компаний Олега Дерипаски 6 марта в рамках более масштабных санкций против близких, как считают в США, к Кремлю крупных бизнесменов и политиков. Moody’s сообщило, что рейтинги отзываются «по бизнес-основаниям». Лицам из США теперь запрещено иметь любые деловые отношения с попавшими под санкции компаниями.

Рейтинговое агентство Fitch , которое также рейтингует долговые обязательства UC Rusal, в ответ на запрос FT сообщило, что у него «на данный момент нет комментариев».

Провайдер фондовых индексов FTSE Russell сообщил во вторник, что с 13 апреля 2018 г. исключит акции UC Rusal из двух индексов — Russell Global Index и Russell Emerging Markets Index.