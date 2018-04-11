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Агентство Moody's отозвало кредитные рейтинги UC Rusal
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Агентство Moody's отозвало кредитные рейтинги UC Rusal 

Ведомости 29 минут назад
Американское рейтинговое агентство Moody’s сообщило в среду, что отзывает «все кредитные рейтинги» UC Rusal и ее дочерней компании, Rusal Capital, передает Financial Times. Последний раз Moody’s подтверждало рейтинг UC Rusal в сентябре 2017 г. на уровне Baa3 с положительным прогнозом.
В заявлении Moody’s не упоминаются санкции США, введенные против компаний Олега Дерипаски 6 марта в рамках более масштабных санкций против близких, как считают в США, к Кремлю крупных бизнесменов и политиков. Moody’s сообщило, что рейтинги отзываются «по бизнес-основаниям». Лицам из США теперь запрещено иметь любые деловые отношения с попавшими под санкции компаниями.
Рейтинговое агентство Fitch, которое также рейтингует долговые обязательства UC Rusal, в ответ на запрос FT сообщило, что у него «на данный момент нет комментариев».
Провайдер фондовых индексов FTSE Russell сообщил во вторник, что с 13 апреля 2018 г. исключит акции UC Rusal из двух индексов — Russell Global Index и Russell Emerging Markets Index.
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