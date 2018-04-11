«Здесь есть перспективы и будущее»: лучшие школьники страны дали оценку ПНТЗ

Около ста участников всероссийского образовательного проекта «Ломоносовский обоз» приехали в Первоуральск , чтобы познакомиться с заводом ПНТЗ. Все ребята в ярких жилетках с надписью «Ломоносовский обоз. Промышленное сердце России ».

Тобольске и «Ломоносовский обоз» реализуется в УрФО впервые. Старшеклассники из 40 регионов России приехали на Большой Урал оценить возможности региона по уровню образования, развития промышленности и качеству рабочих мест. Первоуральский новотрубный удивил ребят, а им есть с чем сравнивать — они уже побывали в Тюмени Челябинске . «ПНТЗ поражает своими масштабами. Здесь можно работать, здесь есть перспективы и будущее», — высказал свою оценку увиденному корреспонденту «ФедералПресс» старшеклассник из Казахстана Арыстан Шукашев.

На Первоуральском новотрубном заводе на посетителей надели белые халаты и каски, проинструктировали о правилах поведения на предприятии и объявили старт экскурсии. Все подростки были разделены на группы, каждую ждал свой маршрут.

Так, юные инспекторы посетили Финишный центр ПНТЗ, где производят трубы нефтяного сортамента и нефтегазопроводные трубы. По желанию заказчика изделие здесь может пройти термообработку, на него могут нанести антикоррозионное покрытие (лак) и резьбу. Это позволяет увеличить способность выдерживать высокое давление и суровые климатические условия, а также повышает срок эксплуатации труб. В Финишном центре ребятам показывают все этапы подготовки труб: от попадания в цех заготовок, до готового изделия с биркой.

Вторая часть экскурсии посвящена Образовательному центру Группы ЧТПЗ . Уникальное пространство для обучения специалистов появилось на территории завода вместе с образовательной программой «Будущее Белой металлургии». Программа реализуется в рамках государственно-частного партнерства между министерством образования Свердловской области и Группой ЧТПЗ. Суть проекта в том, что кадры для предприятия начинают воспитывать заранее: студенты поступающие в Первоуральский металлургический колледж посещают занятия в Образовательном центре Группы ЧТПЗ, знакомятся с производством и проходят практику в цехах.

Для оттачивания мастерства в Образовательном центре существует также экспериментальный цех. Здесь есть зоны для электриков, программистов станков ЧПУ, сварщиков и представителей других специальностей. Недавно здесь появился уголок для мехатроников. К 2020 году мехатронные станции планируют ввести во многие рабочие процессы на предприятии, упростив тем самым труд сотрудников.

Отвлекаются от занятий будущие белые металлурги спортом и чтением. В коридорах Образовательного центра стеллажи с книгами. Участники «Ломоносовского обоза» такой библиотекой поражены. Но увиденное ими — только пятая часть всей коллекции книг. Завершается экскурсия лекцией о предприятии, выпускаемой продукции и перспективах для сотрудников.

«Сегодня для занятий студентов в корпоративном Образовательном центре используется оборудование нового поколения, которое внедряется на инновационных производствах и с которым студентам придется работать в дальнейшем. В рамках одной специальности будущие белые металлурги осваивают 3-4 профессии, что делает их многофункциональными работниками. До 2020 года наша образовательная программа позволит им получать до шести профессий, востребованных на рынке труда», — рассказал руководитель направления по профориентации ПНТЗ Алексей Смирнов

На лекции школьники задали много вопросов, все носили практический характер: есть ли общежития? Производит ли завод дотацию стипендий? В каком вузе, обучаясь от предприятия, можно получить высшее образование и другие. Полученными ответами подростки остались довольны.