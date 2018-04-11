Рассказ Делмора Шварца прочитают на Перерве

В библиотеке №129 на улице Перерва 12 апреля прозвучит английская речь — участники специальной программы обсудят на английском языке рассказ Делмора Шварца.

— В среду, 12 апреля, состоится встреча клуба любителей обсуждать книги на английском языке, — пояснила Пеленова.

Рассказ вечера: Делмор Шварц «Ответственность рождается во сне» (In Dreams Beginresponsibilities by DelmoreSchwartz). Текст рассказа будет предоставлен всем зарегистрированным участникам.

Встреча начнется в 20.00. Участие бесплатное. Дополнительная информация по телефону: 8 (495) 345-21-01. Медиацентр на Братиславской находится по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». (то)