В Мурманской области планируют снизить размер стартового платежа за пользование недрами

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Власти Мурманской области выступают за снижение значения поправочного коэффициента, учитывающего состояние инфраструктуры, до 1 при расчете стартового размера разового платежа за пользование недрами в регионе, что позволит уменьшить его в среднем на 30%. Об этом сообщил в среду на пленарной сессии выставки-форума «ГОРПРОМЭКСПО-2018» первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин

"В целях повышения инвестиционной привлекательности в освоении минерально-сырьевой базы региона мы находимся в постоянном диалоге с правительством Российской Федерации , с федеральным агентством по недропользованию. По итогам консультации мы пришли к выводу, что одним из вариантов повышения инвестиционной привлекательности может стать снижение для Мурманской области значения поправочного коэффициента инфраструктуры (поправочный коэффициент, учитывающий состояние инфраструктуры района и основные географо-экономические факторы — прим. ТАСС), применяемого при расчете стартового платежа, с 1,5 до 1 путем внесения изменений в методику расчетов минимального размера разового платежа за пользование недрами", — сказал он.

Тюкавин отметил, что снижение значения этого поправочного коэффициента с 1,5 до 1 позволит уменьшить стартовый размер разового платежа за пользование недрами в Мурманской области в среднем на 30%.

"В настоящее время значение коэффициента, равного 1, уже применяется для отдельных территорий, например, в Красноярском крае . Поскольку территория Мурманской области также в основном расположена севернее 60-й параллели, мы считаем, что у нас есть все основания также претендовать на эту льготу", — уточнил он.

Замгубернатора добавил, что еще одним шагом к повышению инвестиционной привлекательности освоения минерально— сырьевых ресурсов в Мурманской области может стать распространение особого порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых с использованием льготного коэффициента, характеризующего территорию добычи, в течение 10 лет с момента получения лицензии.

Поправочный коэффициент

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами рассчитывается как произведение минимального стартового размера разового платежа за пользование недрами и интегрального поправочного коэффициента, характеризующего рассматриваемый участок недр.

Этот коэффициент в свою очередь является произведением поправочного коэффициента, выражающего степень геологической изученности, и поправочного коэффициента, учитывающего состояние инфраструктуры района и основные географо-экономические факторы, включая близость магистральных трубопроводов, железнодорожных путей, а также иных видов транспорта и коммуникации, источников электроэнергии, состояние местной инфраструктуры.