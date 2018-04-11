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Проект «ПроЭнергию» вручает подарки за правильные ответы. Задание №18
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Проект «ПроЭнергию» вручает подарки за правильные ответы. Задание №18 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
«Хорошие новости» с проектом «ПроЭнергию» приготовили для вас очередную задачку. Во-первых, чтобы вместе беречь воду, а во-вторых, конечно, чтобы разыграть приз. Читайте внимательно условия и решайте вместе с юными математиками: детьми, племянниками, младшими братишками и сестренками — они точно не ошибутся. !
В семье Филипповых сильно протекает кран на кухне (в сутки набегает 40 литров воды), а также бачок в туалете (там набегает 70 литров). Сколько воды сэкономит семья за лето, если в конце мая починит сантехнику?
Ответы оставляйте внизу — в комментариях к этому материалу. 18 апреля 2018 года, среди ответивших правильно мы разыграем приз. Победитель получит Power Bank. Участвуйте, берегите энергию и природу.
Напомним, что проект компании «Фортум» «ПроЭнергию» рассказывает ученикам третьих и четвертых классов об основах энергосбережения и учит экономно использовать природные ресурсы. Отметим, что в программе «ПроЭнергию» принимают участие 25 школ Челябинской области, а также ребята из Тюмени и Ульяновска.
Подробности о ходе проекта можно узнать в группе «ПроЭнергию» в ВК.
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