Горожане выбрали лучшие московские новинки с начала года

Высшие оценки получили изменения в области здравоохранения, транспорта и сфере государственных услуг.

Лучшие московские новинки выбрали горожане по итогам первого квартала 2018 года. Голосование прошло на портале «Активный гражданин». В результате, высшие оценки получили изменения в области здравоохранения, транспорта и сфере государственных услуг.

Оценку 4,81 балла получил новый маршрут трамвая «Витязь-М» на востоке столицы. В бестурникетном режиме работает маршрут №24 «Новогиреево» — «Курский вокзал». В прошлом году, по итогам четвертого квартала, высокие оценки горожан получили новинки в культурно-развлекательной и транспортной сфере, а также в области госуслуг.

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