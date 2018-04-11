Костромичи на «Блогере года»: есть ли шансы на победу? 

Завтра в Иванове состоится подведение итогов конкурса «Блогер года. Центр России», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Костромичи представлены в следующих номинациях:
Политик года: Иван Сабуров и Виктор Емец
Голос гражданского общества — Наталья Цветкова
Инстаграм года — Айгюль Саидова, Андрей Ошеров, Иван Сабуров
Тематический блог года — Андрей Ошеров
Блогиня года — Мария Борисова, Лариса Брауз, Анна Смирнова
Новость года — Одностороннее движение на Михалевском
Видеоблог — Лариса Брауз
Открытие года — Иван Лемехов, Анна Волкова
О том, кто победил в 2017 году, читайте в нашем материале.