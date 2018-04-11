Срочно: П. Райан не будет снова баллотироваться на пост спикера Палаты представителей Конгресса США — СМИ

Вашингтон, 11 апреля / Синьхуа / — Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан не намерен снова баллотироваться на данный пост. Сообщения об этом появились сегодня во многих СМИ. —0—