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Срочно: П. Райан не будет снова баллотироваться на пост спикера Палаты представителей Конгресса США — СМИ
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Срочно: П. Райан не будет снова баллотироваться на пост спикера Палаты представителей Конгресса США — СМИ 

ИА Синьхуа 42 минуты назад
Вашингтон, 11 апреля /Синьхуа/ — Спикер Палаты представителей
Конгресса США Пол Райан не намерен снова баллотироваться на данный
пост. Сообщения об этом появились сегодня во многих СМИ. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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