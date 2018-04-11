Ещё
Участники субботника 14 апреля очистят от мусора газоны в Анадырском проезде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники субботника 14 апреля очистят от мусора газоны в Анадырском проезде 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Участники общегородского субботника, который состоится 14 апреля, очистят от мусора газоны в Анадырском проезде — уборка планируется на нечетной стороне, между домами 29 и 47.
— Также масштабная уборка про приведению в порядок территории пройдёт вдоль байпаса на Стартовой улице, 1 и на прилегающей к МКАД и реке Яуза территории, — отметил начальник отдела ЖКХ управы Лосиноостровского района Роберто Леонов.
Старт субботникам дадут в 10.00; поучаствовать в работах сможет каждый желающий. Инвентарь для уборки можно будет получить на месте. (иб)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
Меры по недопущению торговли «с рук» предпримут возле Перловского кладбища в предстоящие дни На площадке для выгула собак в сквере на Изумрудной привели в порядок оборудование после обращения жительницы В двух дворах на Челюскинской высадят почти 400 саженцев кустарников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США подняли в воздух самолет «судного дня»339
Трамп выступил с призывом к России971
Захарова сделала Трампу ответное предложение184
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод40
Рынок отреагировал на заявление Трампа174
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев вспомнил о бабушкиной пенсии
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение