Участники субботника 14 апреля очистят от мусора газоны в Анадырском проезде

Участники общегородского субботника, который состоится 14 апреля, очистят от мусора газоны в Анадырском проезде — уборка планируется на нечетной стороне, между домами 29 и 47.

— Также масштабная уборка про приведению в порядок территории пройдёт вдоль байпаса на Стартовой улице, 1 и на прилегающей к МКАД и реке Яуза территории, — отметил начальник отдела ЖКХ управы Лосиноостровского района Роберто Леонов.

Старт субботникам дадут в 10.00; поучаствовать в работах сможет каждый желающий. Инвентарь для уборки можно будет получить на месте. (иб)