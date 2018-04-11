В Марий Эл возобновят мукомольное производство

Марий Эл в ближайшее время будет возобновлено производство комбикормов, а также запущена мукомольная линия.

По информации издания «Медиапоток», на заводе хлебопродуктов ООО «Алгоритм инвестиций» побывал глава республики Александр Евстифеев . По его словам, йошкар-олинский элеватор был недавно оснащено современной техникой: голландская линия мощностью 144 тысячи тонн в год управляется всего двумя операторами.

Планируется, что в ближайшее время предприятие начнет производить высококачественные комбинированные корма, которые будут поставляться как в другие регионы России , так и на внутренний рынок республики.

В планах руководства компании восстановление замкнутого производственного цикла. Для этого нужно запустить мукомольное производство, побочный продукт которого (отруби) станут сырьем для изготовления комбикорма.