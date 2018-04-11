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В Марий Эл возобновят мукомольное производство
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В Марий Эл возобновят мукомольное производство 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Марий Эл в ближайшее время будет возобновлено производство комбикормов, а также запущена мукомольная линия.
По информации издания «Медиапоток», на заводе хлебопродуктов ООО «Алгоритм инвестиций» побывал глава республики Александр Евстифеев. По его словам, йошкар-олинский элеватор был недавно оснащено современной техникой: голландская линия мощностью 144 тысячи тонн в год управляется всего двумя операторами.
Планируется, что в ближайшее время предприятие начнет производить высококачественные комбинированные корма, которые будут поставляться как в другие регионы России, так и на внутренний рынок республики.
В планах руководства компании восстановление замкнутого производственного цикла. Для этого нужно запустить мукомольное производство, побочный продукт которого (отруби) станут сырьем для изготовления комбикорма.
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