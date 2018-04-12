Районные субботники 14 апреля пройдут около памятника «Солдату Отечества» и в пойме Чермянки

Два адреса определены в Бибиреве для проведения традиционных весенних субботников — первый из них состоится уже в предстоящую субботу, 14 апреля, по всему городу.

Как сообщил начальник отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства управы района Бибирево Владимир Калачёв, первый адрес — это территория возле памятника «Солдату Отечества» на пересечении улиц Лескова, Плещеева и Корнейчука, а второй — пойма реки Чермянки напротив вл.32 по улице Корнейчука.

— На первой площадке организуем музыкальное сопровождение, будет работать полевая кухня, — отметил Калачёв.

Получить необходимый инвентарь — мусорные мешки, перчатки, грабли, лопаты — люди смогут в местах проведения субботников, а также в пунктах на базах всех диспетчерских служб района. (ак)