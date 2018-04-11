Расходы на здравоохранение в Омской области выросли в 2018 году на 20%

"Мы уже сделали серьезный шаг в этом направлении (в развитии здравоохранения, прим. ТАСС), увеличив финансирование отрасли на 20% по сравнению с 2017 годом, в том числе на 2 млрд рублей за счет средств областного бюджета. Благодаря федеральной поддержке в этом году мы в два раза больше средств направим на ремонт учреждений — 200 млн рублей и в три раза больше на приобретение медицинского оборудования — порядка 300 млн рублей", — цитирует пресс-служба областного правительства Буркова.

По его словам, в 2017 году региону удалось снизить смертность населения, особенно от болезней системы кровообращения, увеличилась продолжительность жизни, доступность высокотехнологичной помощи, была укреплена материально-техническая база учреждений, обновлен парк автомобилей скорой помощи и увеличена зарплата медработников.

Он отметил, что в здравоохранении самым важным фактором является не оборудование и техника, а кадры. «Важен уровень специалистов, их профессионализм и самоотдача в работе. В этом году мы запланировали дополнительные меры для привлечения медицинских работников в село. Единовременные выплаты в размере 500 тысяч рублей будут получать фельдшеры при трудоустройстве в ФАП. Также введены доплаты к стипендии целевикам-студентам в размере 3 тысячи рублей», — отметил Бурков.

В региональном Минздраве ТАСС уточнили, что на привлечение кадров на село всего будет потрачено почти 90 млн рублей. Ведомство также направит около 250 млн рублей на лекарственное обеспечение больных, около 70 млн рублей — на строительство 11 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в сельских районах Омской области. Также регион планирует приобрести передвижные ФАПы на базе «Камазов» стоимостью 30 млн рублей. Часть средств будет потрачено на повышение зарплат медиков и мероприятия по снижению смертности.

Государственная система здравоохранения Омской области представлена 109 госучреждениями, среди которых 32 центральных районных больницы в муниципальных районах. Жителям отдаленных населенных пунктов помощь оказывают 43 участковые больницы, 10 амбулаторий и 808 ФАПов. В небольших деревнях создано 459 домовых хозяйств, в которых специально обученные люди оказывают первую медицинскую помощь при несчастных случаях, травмах и опасных обострениях заболеваний.