России необходима государственная концепция по народосбережению, заявил Миронов

Госдуме Стране необходима ясная государственная концепция по народному сбережению, которая установит целевые показатели и будет чётко следить за выполнением поставленных задач. Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в ходе отчёта Правительства перед палатой за шесть лет.

«Кабинет министров в своей работе упускает главную цель — улучшение качества жизни людей. Мы предлагаем сформировать новый координационный орган — Национальный совет по народосбережению. Именно он будет устанавливать целевые показатели и следить за выполнением поставленных задач», — сказал он.

По словам депутата, в Национальный совет по сбережению народа будет входить президент, оба спикера палат парламента, председатель Правительства, председатель Конституционного суда, представители региональных властей — исполнительных и законодательных, члены парламентских партий, профсоюзов и общественных организаций.

«Эти предложения, безусловно, потребуют дополнительных финансов. Взять эти деньги можно через прогрессивную шкалу подоходного налога. Мы предлагаем оставить налог в 13 процентов для всех, но повысить до 18 процентов для тех, кто получает более 2 миллионов рублей в месяц», — сказал он.