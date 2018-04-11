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России необходима государственная концепция по народосбережению, заявил Миронов
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России необходима государственная концепция по народосбережению, заявил Миронов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Стране необходима ясная государственная концепция по народному сбережению, которая установит целевые показатели и будет чётко следить за выполнением поставленных задач. Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов в ходе отчёта Правительства перед палатой за шесть лет.
«Кабинет министров в своей работе упускает главную цель — улучшение качества жизни людей. Мы предлагаем сформировать новый координационный орган — Национальный совет по народосбережению. Именно он будет устанавливать целевые показатели и следить за выполнением поставленных задач», — сказал он.
По словам депутата, в Национальный совет по сбережению народа будет входить президент, оба спикера палат парламента, председатель Правительства, председатель Конституционного суда, представители региональных властей — исполнительных и законодательных, члены парламентских партий, профсоюзов и общественных организаций.
«Эти предложения, безусловно, потребуют дополнительных финансов. Взять эти деньги можно через прогрессивную шкалу подоходного налога. Мы предлагаем оставить налог в 13 процентов для всех, но повысить до 18 процентов для тех, кто получает более 2 миллионов рублей в месяц», — сказал он.
Миронов подчеркнул, что в России проживают двадцать тысяч таких человек: «для налоговых органов не составит труда посчитать таких людей, и это 200 миллиарда рублей дохода».
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