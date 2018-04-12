Дмитрий Медведев отметил Дальний Восток в отчете о работе правительства

По словам главы правительства, никогда ранее Дальнему Востоку и Сибири не уделялось столько внимания.

— В прошлом году впервые за четыре года рост инвестиций в основной капитал в регионе почти в четыре раза превысил общероссийские темпы. Теперь около четверти всех прямых иностранных инвестиций приходится на Дальний Восток, — сказал Дмитрий Медведев.

Он назвал отрадным факт превышения среднероссийских показателей индексов промышленного производства, сельского хозяйства, строительства на Дальнем Востоке.