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Дмитрий Медведев отметил Дальний Восток в отчете о работе правительства
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Дмитрий Медведев отметил Дальний Восток в отчете о работе правительства 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Председатель правительства России Дмитрий Медведев выступил с отчетом перед парламентским корпусом в Госдуме. Он рассказал об итогах работы за шестилетний срок. Развитие Дальнего Востока стало одной из тем, поднятых в речи премьер-министра, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По словам главы правительства, никогда ранее Дальнему Востоку и Сибири не уделялось столько внимания.
— В прошлом году впервые за четыре года рост инвестиций в основной капитал в регионе почти в четыре раза превысил общероссийские темпы. Теперь около четверти всех прямых иностранных инвестиций приходится на Дальний Восток, — сказал Дмитрий Медведев.
Он назвал отрадным факт превышения среднероссийских показателей индексов промышленного производства, сельского хозяйства, строительства на Дальнем Востоке.
— Это результат работы инвесторов в территориях опережающего развития, свободном порту Владивосток и таких инициатив, как программа «Дальневосточный гектар» или снижение энерготарифов для промышленности на Дальнем Востоке, — отметил премьер-министр.
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