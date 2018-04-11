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Глава Саратова Михаил Исаев проверил «бездорожье» Ипподромной
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Глава Саратова Михаил Исаев проверил «бездорожье» Ипподромной 

АиФ 1 час назад
Состояние дорожного полотна сегодня глава Саратова Михаил Исаев проверил лично: он совершил инспекционный объезд по городу.
Особое внимание чиноник обратил внимание на покрытие дорог улицы Ипподромная, поскольку в адрес администрации города поступает большое количество жалоб на их состояние.
— Состояние асфальтного покрытия на Ипподромной ужасное, будем производить ее ремонт в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Я поручил комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта до начала масштабных работ произвести ямочный ремонт по данному адресу, — подчеркнул глава города.
Заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городской администрации Сергей Кузнецов прокомментировал ремонт дорог на территории Саратова.
— Работы по благоустройству территории и ремонту дорожного полотна ведутся в городе в течение всего года. В настоящее время погодные условия позволяют изменить технологию, при помощи которой осуществляется ямочный ремонт на дорогах города. На этой неделе будут завершены работы «литым» асфальтом, он будет заменен на мелкозернистый асфальтобетон. На следующей неделе 16 специализированных бригад приступят к ремонту на магистралях, которые освобождены от воды и снега.
Чиновник отметил, что с 20-25 рабочие приступятк капитальному ремонту дорожного полотна в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Саратова. Всего будет отремонтировано 60 объектов. Изначально в планах было 59 участков улиц, но в ходе проведения аукционов образовалась экономия. Было принято решение использовать эти средства для ремонта еще одной улицы, а также увеличить площадь тех участков, которые уже были в плане на 2018 год.
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