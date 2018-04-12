Спасатели и экологи Вологды обследуют русла малых рек в преддверии паводка

Сотрудники городского отдела экологии и представители Центра гражданской защиты обследуют протекающие по городской территории малые реки Содему, Шограш и Евковку. Главная задача — не допустить скопления мусора, который во время паводка может стать причиной заторов и резкого подъема воды.

Бытовой мусор, которые выбрасывают жители, скапливается по берегам, а весной талые воды смывают его в реки и прибивают к коллекторам — железным решеткам, защищающим входы в трубопроводы, проходящие под мостами.

Виктор Пономарев. «Совсем недавно из реки Евковки, на участке возле поликлиники № 3, спасатели выловили матрац, встречаются также пластиковые бутылки, строительный мусор, крупные ветки деревьев тоже падают в воду. Если такой габаритный мусор вовремя не убрать, он, скапливаясь у коллекторов, превращается в настоящие дамбы и может вызвать серьезные подтопления. Вода может в течение двух часов подняться на метр», — пояснил начальник ЕДДС Центра гражданской защиты г. Вологды

Спасатели называют 4 точки малых рек, где велик риск заторов: это река Евковка рядом с поликлиникой № 3, решетка на плотине Евковского пруда, участки реки Содемы в районе улицы Мира и недалеко от ВОМЗ. В предпаводковый период совместные рейды по этим и другим участкам проходят постоянно. Специалисты осматривают водоохранную зону, обнаружив мусор, составляют протоколы и требуют от собственника очистить территорию. Если участок находится в муниципальной собственности, то эти работы выполняются за счет средств городского бюджета.

«Рейды проходят с 20 марта. На сегодняшний день мы уже неоднократно проверили все участки малых рек в центральной части города, посмотрели водоохранную зону реки Содемы. Составлено три протокола, касающиеся незаконного складирования и сжигания мусора», — рассказала начальник отдела экологии Вологды Ольга Тихова.

В частности, есть серьезные замечания к территории ГСК «Пригородный», расположенного в водоохраной зоне реки Евковка. Территория в неудовлетворительном состоянии, на берегу реки лежит крупногабаритный мусор. Также собственников обязали привести в порядок захламленную территорию ГСК «Парус» на берегу реки Содемы.

Совместные рейды будут продолжаться до 20 апреля. К паводку, который в Вологде ждут в течение ближайшей недели, русла малых рек должны быть полностью приведены в порядок.

Добавим, в целом областная столица готова к паводковому периода. В спасательных службах, предприятиях и организациях города наготове более 1200 человек и свыше 600 единиц техники, которые могут оперативно подключиться к ликвидации возможных подтоплений.