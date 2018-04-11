Совместные рейды по реке Вологде проводят спасатели, полицейские и представители городских властей

С момента официального запрета выхода на лед рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей проводятся на постоянной основе. В них принимают участие сотрудники ГИМС, полиции, специалисты Центра гражданской защиты, а также городского отдела экологии.

За два дня совместных рейдов проверяющие выявили 36 нарушителей. В основном это рыбаки. Если они после предупреждения добровольно уходят с реки, специалисты ограничиваются профилактической беседой. Тем же, кто игнорирует требования спасателей, выписывают протоколы об административном правонарушении. В результате вологжанам может грозить штраф от 1000 до 3000 рублей. На данный момент составлено три протокола.

Больше всего нарушителей проверяющие фиксируют в районе Водников, где река образует небольшую заводь. Лед на ней держится дольше, чем на остальных участках, но ситуация такая же опасная, как по всей реке.

«Лед рыхлый, непрочный, его уже оторвало от берегов, он, по сути, лежит на воде. В солнечную погоду такое ледяное покрытие меняет структуру очень быстро, и там, где еще час назад была твердая основа, может оказаться полынья. Ситуация на реке сейчас крайне опасная, выходить на лед категорически запрещено. По берегам реки уже выставлены предупреждающие аншлаги. Пока не пройдет ледоход, мы будем проводить такие рейды в постоянном режиме, чтобы максимально обезопасить людей», — рассказал руководитель отделения ГИМС по городу Вологде Дмитрий Ярцев.

По данным синоптиков, ледоход на реке Вологде начнется в течение ближайшей недели. Сейчас предприняты все меры, чтобы паводок в областной столице прошел максимально спокойно. В районе Михальцевской плотины и у опор всех мостов города сотрудники Центра гражданской защиты провели ледорезные работы, чтобы река быстрее вскрылась, а ледоход прошел без заторов. В городе проведены командно-штабные учения с отработкой действий в случае подтоплений.

В паводковый период в режиме постоянной готовности в Вологде находятся более 1200 человек и свыше 600 единиц техники, которые в случае ЧП оперативно приступят к его ликвидации. Это силы и средства как служб спасения, так и различных городских предприятий и организаций.